Трамп выдвинул кандидатуру Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выдвинул кандидатуру специального представителя по КНДР Стивена Бигана на пост первого заместителя государственного секретаря. Такая информация появилась в сообщении Белого дома, распространенном в пятницу, 1 ноября.

Как уточняется в документе, в сенат направлено представление кандидата Стивена Бигана из штата Мичиган на пост первого заместителя госсекретаря вместо Джона Салливана.

В настоящее время кандидатура Салливана проходит процедуру утверждения на пост посла Соединенных Штатов в России. В госдепартаменте он в том числе отвечал за переговоры с Российской Федерацией по сотрудничеству в борьбе с терроризмом, напоминает РИА Новости.