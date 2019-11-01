Небензя - об избиении дипломата РФ Краснощекова в Косово: подробности шокируют

Постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал избиение российского дипломата миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, отметив, что подробности этого происшествия шокируют.

Несмотря на наличие дипломатического иммунитета, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова задержали и жестоко избили в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края 28 мая текущего года. В результате избиения Краснощеков получил переломы верхней челюсти и скуловой кости, напоминает РИА Новости.

Как подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН по Косово, подробности происшедшего шокируют. Силовики вытащили дипломата из автомобиля, ударили головой о дверь, били руками, после чего применили спецсредства и наручники. Затем Михаила затолкали на заднее сидение его же автомобиля, где продолжили избивать.

У Краснощекова изъяли водительские права сотрудника ООН, идентификационную карту и разбили ему мобильный телефон.

Постпред отметил, что картина нападения на российского дипломата – свидетельство незрелости и низкой культуры косово-албанских силовых структур.