На Филиппинах грузовик рухнул в овраг: 19 человек погибли, более 20 ранены

На севере Филиппин грузовик с людьми рухнул в овраг. В результате ЧП по меньшей мере 19 человек погибли и более 20 получили травмы различной степени тяжести. О происшествии сообщило местное издание Inquirer, ссылаясь на правоохранителей.

Как уточняется, авария произошла в провинции Апаяо вечером в четверг, 31 октября. В грузовики в основном находились пожилые люди, возвращавшиеся домой из соседней провинции Калинга, где они получили семена и деньги в качестве помощи от правительства.

Представитель местного департамента дорог и общественных работ сообщил, что водитель грузовика потерял контроль над управлением автомобилем в связи с неисправностью тормозов. Перед падением в овраг грузовик перевернулся, сообщает РИА Новости.