Госдепартамент США обвиняет "российских троллей" во вмешательстве в протесты в Чили

Соединенные Штаты Америки видят признаки того, что в социальных сетях "российские тролли" якобы мешают политическому диалогу в Чили. Об этом журналистам заявил представитель государственного департамента США, при этом не сумев ответить, связаны ли эти люди с властями России.

По утверждению представителя госдепа, российские действия поддерживают негативный ход демократических дебатов. Политик высказал точку зрения, что Российская Федерация в целом заинтересована в нестабильности в регионе. На вопрос, есть ли признаки того, что данные действия в Интернете связаны с российскими властями, представитель госдепартамента отказался отвечать.

Уже несколько недель по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые зачастую заканчиваются столкновениями с правоохранителями и беспорядками. В стране вводилось чрезвычайное положение, в течение нескольких ночей подряд действовал комендантский час, напоминает РИА Новости.

Ранее компания Facebook удалила четыре сети аккаунтов (три из Ирана и одну из России), которые якобы служили инструментом внешнего влияния на США, Латинскую Америку и Северную Африку.

США регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в дела разных стран, Москва отрицает подобные обвинения.