Во Флориде самолет врезался в автомобиль во время аварийной посадки

В американском штате Флорида во время аварийной посадки одномоторный самолет врезался в автомобиль. Как сообщили в полиции города Окала, погибли два человека. Оба — пассажиры самолета.

Данных о состоянии машины пока не приводится, сообщает телеканал "Россия 24". Место происшествия на несколько часов перекрыли.

Подробности инцидента выясняют. Расследованием занимается Национальное управление по безопасности на транспорте.