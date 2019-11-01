В Одессе к приезду генсека НАТО снесли барельеф Жукову со здания военкомата

В Одессе к приезду генсека НАТО Столтенберга подготовились заранее. Уничтожили памятный барельеф советскому маршалу Жукову на стене Приморского военкомата.

Грязную во всех смыслах работу выполнили члены Нацкорпуса, созданного на базе батальона "Азов", сообщает телеканал "Россия 24".

В последнее время подобные примеры узаконенного вандализма на Украине — не редкость. С 2015 года там действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Он запрещает пропаганду советской символики и предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских деятелей.