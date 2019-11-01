10 лет без плохих новостей: "Моя планета" отмечает юбилей

Юбилей отмечает самый безграничный телеканал России. "Моей планете" исполняется 10 лет. Из 200 стран мира корреспонденты и ведущие компании уже посетили 150.

- Я хочу признаться тебе в любви!

В любви к своей планете они признаются уже десять лет. Это самый путешествующий телеканал страны. К своему юбилею "Моя планета" снова будет удивлять. Андрей Понкратов, объездивший в буквальном смысле пол мира, точно знает: чтобы ощутить себя первооткрывателем – далеко ходить не надо.

"Я всех призываю ездить на Кавказ, там вообще такое! – восхищается он. — У нас самая интересная самая красивая в мире страна. Мы иногда даже не понимаем, в какой замечательной стране мы живем. Да у нас может нет обилия морей, пальм и бунгало, романтично уходящих вдаль, но у нас много чего другого есть".

Новый проект "Моей планеты" о пленяющем своей красотой Кавказе. Не просто туристический гид, а настоящая ода любви удивительному региону. В день рождения телеканала зрителей ждут еще сюрпризы о том, как бывает "страшно интересно" путешествовать, как съездить в отпуск и не развестись. На этой планете места хватит всем.

"Наша реальность – планетарная, добрая и светлая, оптимистичная. Когда мы придумываем новые форматы, мы всегда помним, что в основе нашей программы заряд добра, позитива. И в том числе желание расширить горизонты и сознания людей, подарив им новые знания о планете и мире", — поясняет креативный продюсер телеканала "Моя планета" Роман Лобашев.

До них на отечественном телевидении так о туризме еще никто не рассказывал. На экзотические страны у ведущих телеканала свой особый, российский взгляд. За десять лет авторы программы посетили сотни самых экзотических уголков земли. Хотя этой планете и целого мира мало.

"Мы не были пока на Луне, не были на Марсе. Но мы из 210-220 стран мира посетили 155 стран. Мы были на всех континентах, нет такой точки на карте страны, где бы мы ни были, а вместе с нами побывали наши зрители", — добавляет главред телеканала Николай Табашников.

Десять лет на экране и в десятке самых любимых цифровых телеканалов. Логотип, фигура туриста на фоне Земли, знают миллионы зрителей. Ведь на "Моей планете" не бывает плохих новостей.