Российские хоккеисты обыграли сборную Канады

Юниорская сборная России по хоккею возрастной категории до 17 лет выиграла товарищеский матч у сверстников из команды Канады. Встреча проходила в рамках подготовки к Мировому кубку вызова в канадском городе Свифт-Керрент.

Российские юниоры выиграли встречу со счетом 4:2. В составе России заброшенными шайбами отличались Всеволод Гайдамак, Артем Свищев, Глеб Иванов и Матвей Надворный. У канадцев забивали Дилан Гюнтер и Мэйсон Мактавиш.

Напомним, что Мировой кубок вызова состоится со второго по девятое ноября. В стартовом поединке россияне вновь сыграют с хозяевами турнира.