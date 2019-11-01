Место убийства бывшего мэра Киселевска сняли на видео

СКР обнародовал запись с места убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, который погиб в перестрелке, предположительно, с грабителями, ворвавшимися на территорию его дачи в поселке Верх-Чумышь.

По версии следствия, супруга Лаврентьева заметила у забора свет от фонарика и силуэты двух людей. Судя по кадрам, оставивший год назад свою должность 58-летний градоначальник отстреливался от вооруженных налетчиков из охотничьего ружья. Одного из злоумышленников ему удалось застрелить — им, по данным местных СМИ, оказался мастер спорта по вольной борьбе 45-летний Марат Гарипов. В прошлом он работал в МЧС, но потом стал частным предпринимателем — основал собственное охранное предприятие.

На голове у Гарипова была маска с прорезями для глаз, а в рюкзаке обнаружили обойму от пистолета-пулемёта, веревку, бинокль, рацию, газовый баллончик и устройство для отпугивания собак.

Сам Лаврентьев получил две пули в голову и одну — в грудь и скончался до прибытия медиков. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц".