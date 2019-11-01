Семилетняя девочка получила огнестрельные ранения в Хэллоуин

В семилетнюю девочку, собиравшую сладости по случаю Хэллоуина, выстрелили на улице американского города Чикаго, она серьезно ранена, медики борются за ее жизнь.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал телеканал CBS Chicago, ссылаясь на данные полиции.

Представитель местной полиции Рокко Алиото рассказал, что девочка была одета в костюм пчелы и шла по улице вместе с родителями. В это время трое человек преследовали 31-летнего мужчину и начали по нему стрелять. Ребенок, который попал на линию огня, получил ранения в шею и грудную клетку. В критическом состоянии девочка была экстренно госпитализирована.

Преследуемый мужчина получил огнестрельное ранение руки. Нападавшие скрылись с места преступления, ведется их розыск.

В Японии, где также отмечается Хэллоуин, полиция Токио задержала за хулиганство девять человек в районе Сибуя, который традиционно является центром празднования данного праздника. Один из задержанных нанес удар полицейскому, который пытался разнять драку, второй ладонью ударил официанта, третий пытался украсть из кармана туриста кошелек.

В ряде стран мира в ночь на 1 ноября отмечается Хэллоуин, известный также как канун Дня всех святых. По традиции он ассоциируется с ведьмами и колдунами, которые, по поверью, свободно расхаживают в эту ночь среди людей. В этот день организуется карнавал, символом которого считается ведьма на метле и выдолбленная тыква, внутри которой зажжена свеча.