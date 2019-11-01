В Москве обновлен третий морозный рекорд осени

Три дня подряд в Москве бьются температурные рекорды. Ночью 1 ноября температура на опорной метеостанции в районе ВДНХ опустилась до минус 3,8 градуса. Это была самая морозная ночь осени. Ранее были обновлены температурные рекорды конца октября. 30 октября отмечалось минус 2,1 градуса, а 31 октября — минус 3,4 градуса.

В первый ноябрьский день в Москве ожидаются от нуля до плюс 2 градусов, сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В российской столице днем ожидаются небольшие осадки, ветер до 7-12 метров в секунду.

После холодов в Москву и Подмосковье начнет поступать теплый воздух. Москва окажется на восточной периферии циклона: 2 и 3 ноября в городе ожидается до плюс 5 градусов. А в начале следующей недели воздух прогреется до плюс 9 градусов.