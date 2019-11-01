Непомнящий обменялся победами с Каруаной в борьбе за бронзу чемпионата мира

В Норвегии подходит к завершению чемпионат мира по шахматам Фишера, в котором борьбу за бронзу ведет российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Соперником россиянина является американец Фабиано Каруана. В первый день матча шахматисты обменялись победами.

Первую партию Непомнящий проводил черными фигурами и проиграл американцу на 42-м ходу. А вот во второй партии, играя белыми, 29-летний гроссмейстер из России победил на 68-м ходу. По итогам дня между соперниками зафиксирован счет 3:3.

А вот в борьбе за звание чемпиона мира американец Уэсли Со ведет у норвежца Магнуса Карлсена со счетом 4,5 – 1,5. В первой партии между гроссмейстерами состоялась ничья. Во второй же победу белыми фигурами праздновал представитель США.

Продолжение матчей за медали чемпионата мира состоится в пятницу.