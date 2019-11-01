Минобороны показало видео загрузки ракет "Ярс" в пусковую установку

Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области. Там идет перевооружение первого соединения, которое будет оснащено ракетными комплексами "Ярс" стационарного базирования.

Загрузка новейшей твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты в шахтную пусковую установку занимает несколько часов, отмечает телеканал "Россия 24". Как сообщили в военном ведомстве, принятие на вооружение комплекса "Ярс" усилит боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания.