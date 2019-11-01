Тема:

Убийство ребенка в детском саду 25 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
1 ноября 201910:32 Кирилл Попов

Убийство ребенка в Нарьян-Маре: как организована охрана в детских садах и школах

Убийство ребенка в Нарьян-Маре: как организована охрана в детских садах и школах

В Нарьян-Маре задержан мужчина, который ворвался в детский сад и во время тихого часа нанес шестилетнему мальчику смертельные ранения. По данным следствия, подозреваемый в этот момент находился в состоянии опьянения. Это жуткое происшествие в очередной раз поднимает вопрос о безопасности в российских детских учреждениях. Как организована охрана в школах и детских садах? И кто отвечает за жизнь и здоровье малышей?

- Как вас зовут? Что произошло?

Потрепанный вид. Грязная одежда. Отрешенный взгляд. 36-летний житель Нарьян-Мара Денис Поздеев словно не понимает, как оказался в одном кабинете с правоохранителями. На его руках, скованных за спиной наручниками, следы крови. За несколько часов до этого он ворвался в детский сад и во время тихого часа нанес шестилетнему мальчику смертельные ранения. Уйти далеко после шокирующей вылазки у него не получилось. Сотрудники Росгвардии задержали Поздеева. Лежа на полу служебного авто, подозреваемый нес какой-то несвязный бред, пытаясь отвечать на вопросы силовиков и объяснить произошедшее.

"Я прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им", — заявляет он.

– Где такую книжку дали и что это вам дало?

"Тюрьма", — произносит мужчина.

- А в садик то зачем пришли?

"Чтобы заклинание сбылось", — отвечает убийца.

– И как, сбылось заклинание? Где такие книжки берете?

"В книжном магазине", — отвечает Денис Поздеев.

Поздеева трясет, дыхание прерывистое. Он явно неадекватен. Очень похоже, что мужчина находится в состоянии опьянения. Следствию еще предстоит выяснить, какого именно. Сообщается, что ранее он состоял на учете у нарколога.

Потенциально опасный гражданин как ни в чем не бывало зашел в детский сад "Сказка". Видео с камер наблюдения частично восстанавливает картину происшествия. Поздеева никто не остановил на входе. Он беспрепятственно вошел через главный вход. Минуя охрану, поднялся по лестнице на второй этаж. Проник во внутренние помещения, где в этот момент, видимо, не было воспитателей. А затем свободно разгуливал по коридору с ножом в руках.

"Возбуждены уголовные дела по статьям уголовного кодекса "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении", — пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Архангельской области и Ненецкого АО Светалана Тарнаева.

Главные вопросы со стороны правоохранительных органов сейчас адресуются сотрудникам детского учреждения. Малыши, судя по всему, были предоставлены сами себе. Руководство Ненецкого автономного округа уже заявило, что детский сад был едва ли не под тотальным контролем. Но почему-то не доглядели.

"Все учреждения у нас оснащены и видеонаблюдением. И кнопки тревожные — это все есть. И частные охранные предприятия есть во всех учреждениях. Здесь вопрос в том, что охранник в одном месте был, а он открыл дверь, находясь за пультами", — рассказывает вице-губернатор Ненецкого АО Наталия Сидорова.

Указание проверить деятельность ЧОПа, охраняющего дошкольное учреждение, уже дал директор Росгвардии Виктор Золотов. Ведь тревожную кнопку нажали слишком поздно. Медлительность, невнимательность или безразличие оказались фатальными.

"Здесь какой-то наркоман, какой-то непонятный субъект беспрепятственно проникает, ходит по помещению под камерами, никто его не останавливает. Он совершает преступления, получает возможность удалиться. И никому нет до этого дела! – возмущается зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Александр Хинштейн. — Если бы всем, кому положено, исполняли свои обязанности четко, эта трагедия не произошла".

Задержанный Поздеев, по некоторым данным, действительно состоял на учете у нарколога. Судя по кадрам, сделанным у него в квартире, мужчина мог употреблять некие вещества, изготовленные кустарным способом.

На грязном столе среди разбросанных вещей — флаконы от каких-то препаратов, пепельница, ложка. Рядом шесть бутылок водки, коробка и бутылка вина.

Жуткое происшествие в очередной раз поднимает вопрос о безопасности в детских учреждениях страны. В рамках журналистского эксперимента мы решили посмотреть, насколько просто попасть в садик постороннему человеку. Вечер. Одно из дошкольных учреждений незадолго до закрытия. Здание огорожено забором. Но пройти внутрь не слишком сложно. Охраны нет, похоже рабочий день закончен. Легко заходим в помещение одной из детских групп. Вечером здесь пусто. Но не это важно. Проблема в том, что наш визит остается незамеченным. Вероятно, этот детский сад не в полной мере соответствует современной системе безопасности.

"В Москве существует общепринятый в системе регламент безопасности. Нюансы я раскрывать не буду, а вдруг кто-нибудь нехороший нас с вами услышит и проникнет через эту систему, хотя практически это сделать невозможно, вплоть до самых-самых современных информационных технологий", — утверждает народный учитель России, директор Центра образования "Царицыно" №548 Москвы Ефим Рачевский.

Но сколько еще детских садов остается без видеонаблюдения или тревожных кнопок? Правда, специалисты уверены: какими бы современными средствами не были оборудованы детские сады, все это бессмысленно, если в работе с детьми преобладает равнодушие. Яркий пример — недавний случай в саду Ярославля. Там во время прогулки группа дошколят издевалась над сверстницей. Воспитатель вмешалась в происходящее только через три минуты. Выходит, ей и дела не было до происходящего?

Педагогом уже заинтересовались правоохранительные органы. Безопасность и здоровье детей регулярно обсуждают на высоком уровне, но вся работа законотворцев зачастую сводится на нет непосредственно исполнителями.

"Когда вы меня спрашиваете: нужно ли обеспечивать нашим детям безопасность? Конечно, нужно. Откровенно говоря, профессиональным сообществам таких рецептов уже было выписано немало. К сожалению, дальше слов дело не идет", — констатирует депутат Государственной думы Михаил Старшинов.

В отношении задержанного в Нарьян-Маре Дениса Поздеева возбуждено уголовное дело. Его расследование на личный контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета потребовал принять полномасштабный комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших совершению столь жестокого преступления в отношении ребенка.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте Поздеева. Не исключено, что ему будет назначена психиатрическая экспертиза.

Кроме того, в Ненецкий автономный округ направлены криминалисты и психологи центрального аппарата ведомства для оказания практической помощи на месте трагедии. Работать, похоже, предстоит как с детьми, так и с родителями.

Текст: "Вести. Дежурная часть"

Ранее по теме

Сейчас

06:51

Трамп сменил место жительства, обидевшись на политиков Нью-Йорка

04:20

Суд Израиля приостановил экстрадицию Буркова в США

03:34

Небензя: подробности избиения дипломата РФ в Косово шокируют

03:15

Помпео сообщил о введении новых санкций против Ирана

02:24

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

01:31

КНДР подтвердила проведение испытаний РСЗО большого калибра

19:45

Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Небензя - об избиении дипломата РФ Краснощекова в Косово: подробности шокируют

Небензя - об избиении дипломата РФ Краснощекова в Косово: подробности шокируют

7 часов назад
Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США

Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США

8 часов назад
Захарова прокомментировала призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву

Захарова прокомментировала призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву

9 часов назад

Трансляции

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 2 ноября

20:00

Программа "Вести в субботу"
Все трансляции
Северная Корея подтвердила проведение испытаний РСЗО большого калибра

Северная Корея подтвердила проведение испытаний РСЗО большого калибра

9 часов назад
Майк Помпео сообщил о введении новых санкций против Ирана

Майк Помпео сообщил о введении новых санкций против Ирана

7 часов назад
В Кузбассе убили бывшего мэра города Киселёвска

В Кузбассе убили бывшего мэра города Киселёвска

3 часа назад
Госдепартамент США обвиняет "российских троллей" во вмешательстве в протесты в Чили

Госдепартамент США обвиняет "российских троллей" во вмешательстве в протесты в Чили

5 часов назад
У "Эксперт банка" отозвана лицензия из-за сомнительных операций

У "Эксперт банка" отозвана лицензия из-за сомнительных операций

1 час назад
Рубль в ноябре: рост уступит место стабильности?

Рубль в ноябре: рост уступит место стабильности?

4 часа назад
Семилетняя девочка получила огнестрельные ранения в Хэллоуин

Семилетняя девочка получила огнестрельные ранения в Хэллоуин

1 час назад
Верховный суд Израиля наложил временный запрет на экстрадицию Алексея Буркова в США

Верховный суд Израиля наложил временный запрет на экстрадицию Алексея Буркова в США

6 часов назад
Грабители в Москве отняли у водителя 10 миллионов рублей

Грабители в Москве отняли у водителя 10 миллионов рублей

15 часов назад
"Прочитал заклинание": убийца мальчика объяснил свой поступок требованием ритуала

"Прочитал заклинание": убийца мальчика объяснил свой поступок требованием ритуала

17 часов назад
13 звезд, которые продолжают зарабатывать миллионы даже после смерти

13 звезд, которые продолжают зарабатывать миллионы даже после смерти

31.10.2019 06:18
Минобороны: видеозапись "издевательств" в воинской части является грубейшей провокацией

Минобороны: видеозапись "издевательств" в воинской части является грубейшей провокацией

20 часов назад
"Спартак" обыграл "Ростов" в Кубке России благодаря дублю Ларссона

"Спартак" обыграл "Ростов" в Кубке России благодаря дублю Ларссона

13 часов назад
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

21 час назад
Доломитовая шкатулка: что скрывают итальянские Альпы

Доломитовая шкатулка: что скрывают итальянские Альпы

22 часа назад
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

29.10.2019 10:05
Клетки зубов восстанавливают молочные железы

Клетки зубов восстанавливают молочные железы

14 минут назад
В Японское море ищут семерых человек с упавшего в воду вертолета

В Японское море ищут семерых человек с упавшего в воду вертолета

1 час назад
Вести.net: продажи смартфонов впервые за два года выросли

Вести.net: продажи смартфонов впервые за два года выросли

1 час назад
В Москве обновлен третий морозный рекорд осени

В Москве обновлен третий морозный рекорд осени

1 час назад
AirPods Pro просветили рентгеном, разобрали и признали неремонтопригодными

AirPods Pro просветили рентгеном, разобрали и признали неремонтопригодными

1 час назад
Улучшить когнитивные способности детей поможет обычная питьевая вода

Улучшить когнитивные способности детей поможет обычная питьевая вода

1 час назад
10 лет без плохих новостей: "Моя планета" отмечает юбилей

10 лет без плохих новостей: "Моя планета" отмечает юбилей

2 часа назад
В Одессе к приезду генсека НАТО снесли барельеф Жукову со здания военкомата

В Одессе к приезду генсека НАТО снесли барельеф Жукову со здания военкомата

2 часа назад
Еще более 50 книг по психологии и философии попали под запрет на Украине

Еще более 50 книг по психологии и философии попали под запрет на Украине

3 часа назад
Депутат Рады расплакалась на заседании по обсуждению раздела ГТС Украины

Депутат Рады расплакалась на заседании по обсуждению раздела ГТС Украины

3 часа назад
Трамп сменил место жительства, обидевшись на политиков Нью-Йорка

Трамп сменил место жительства, обидевшись на политиков Нью-Йорка

4 часа назад
Во Флориде самолет врезался в автомобиль во время аварийной посадки

Во Флориде самолет врезался в автомобиль во время аварийной посадки

4 часа назад
Пользователи соцсетей посмеялись над Зеленским из-за его фото с генсеком НАТО

Пользователи соцсетей посмеялись над Зеленским из-за его фото с генсеком НАТО

4 часа назад
Госдепартаменту США придется опубликовать документы по ситуации на Украине

Госдепартаменту США придется опубликовать документы по ситуации на Украине

4 часа назад
На Филиппинах грузовик рухнул в овраг: 19 человек погибли, более 20 ранены

На Филиппинах грузовик рухнул в овраг: 19 человек погибли, более 20 ранены

6 часов назад
Трамп выдвинул кандидатуру Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря

Трамп выдвинул кандидатуру Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря

7 часов назад
Полиция задержала почти 2 тонны кокаина из Доминиканы на юге Пуэрто-Рико

Полиция задержала почти 2 тонны кокаина из Доминиканы на юге Пуэрто-Рико

8 часов назад
В баре Марселя неизвестный открыл стрельбу, ранены шесть человек

В баре Марселя неизвестный открыл стрельбу, ранены шесть человек

9 часов назад
Обещаний на 40 миллионов: генсек НАТО по-хозяйски прошелся по Киеву

Обещаний на 40 миллионов: генсек НАТО по-хозяйски прошелся по Киеву

13 часов назад
"Величайшая охота на ведьм": первый шаг к импичменту Трамп назвал темным днем политики США

"Величайшая охота на ведьм": первый шаг к импичменту Трамп назвал темным днем политики США

14 часов назад
Пользователи ВКонтакте выбрали своего победителя шоу "Удивительные люди"

Пользователи ВКонтакте выбрали своего победителя шоу "Удивительные люди"

14 часов назад
"Гремящего" обязательно вооружат гиперзвуковым "Цирконом", заявил Путин

"Гремящего" обязательно вооружат гиперзвуковым "Цирконом", заявил Путин

15 часов назад
Названы автомобили, которые быстрее (и медленнее) всего обесцениваются

Названы автомобили, которые быстрее (и медленнее) всего обесцениваются

17 часов назад
Российский рынок пиратства сократился впервые за 5 лет

Российский рынок пиратства сократился впервые за 5 лет

17 часов назад
Двуногий робот копирует движения оператора, чтобы не упасть

Двуногий робот копирует движения оператора, чтобы не упасть

17 часов назад
Фестивали джаза и рэпа в 2020 году пройдут под девизом "За чистый Коктебель!"

Фестивали джаза и рэпа в 2020 году пройдут под девизом "За чистый Коктебель!"

18 часов назад
По следам Эци: роковой маршрут Ледяного человека восстановили по мхам

По следам Эци: роковой маршрут Ледяного человека восстановили по мхам

18 часов назад
"По шее аж льется!": на пасечника подали в суд из-за пчелиных испражнений

"По шее аж льется!": на пасечника подали в суд из-за пчелиных испражнений

18 часов назад
Вьетнамские "баварцы" готовы атаковать российский авторынок

Вьетнамские "баварцы" готовы атаковать российский авторынок

18 часов назад
ЦБ: долговая нагрузка на россиян достигла максимальных показателей

ЦБ: долговая нагрузка на россиян достигла максимальных показателей

19 часов назад
В Петербурге продают квартиру Пушкина

В Петербурге продают квартиру Пушкина

19 часов назад
Начальник костромской колонии задержан за взятку в миллион рублей

Начальник костромской колонии задержан за взятку в миллион рублей

20 часов назад
Названа точная дата запуска двух первых веток МЦД

Названа точная дата запуска двух первых веток МЦД

21 час назад
Скорую смерть у пожилых точно предскажет новое компактное устройство

Скорую смерть у пожилых точно предскажет новое компактное устройство

21 час назад
Два теста прогнозируют болезнь Альцгеймера с точностью до 100%

Два теста прогнозируют болезнь Альцгеймера с точностью до 100%

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку