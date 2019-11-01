Убийство ребенка в Нарьян-Маре: как организована охрана в детских садах и школах

В Нарьян-Маре задержан мужчина, который ворвался в детский сад и во время тихого часа нанес шестилетнему мальчику смертельные ранения. По данным следствия, подозреваемый в этот момент находился в состоянии опьянения. Это жуткое происшествие в очередной раз поднимает вопрос о безопасности в российских детских учреждениях. Как организована охрана в школах и детских садах? И кто отвечает за жизнь и здоровье малышей?

- Как вас зовут? Что произошло?

Потрепанный вид. Грязная одежда. Отрешенный взгляд. 36-летний житель Нарьян-Мара Денис Поздеев словно не понимает, как оказался в одном кабинете с правоохранителями. На его руках, скованных за спиной наручниками, следы крови. За несколько часов до этого он ворвался в детский сад и во время тихого часа нанес шестилетнему мальчику смертельные ранения. Уйти далеко после шокирующей вылазки у него не получилось. Сотрудники Росгвардии задержали Поздеева. Лежа на полу служебного авто, подозреваемый нес какой-то несвязный бред, пытаясь отвечать на вопросы силовиков и объяснить произошедшее.

"Я прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им", — заявляет он.

– Где такую книжку дали и что это вам дало?

"Тюрьма", — произносит мужчина.

- А в садик то зачем пришли?

"Чтобы заклинание сбылось", — отвечает убийца.

– И как, сбылось заклинание? Где такие книжки берете?

"В книжном магазине", — отвечает Денис Поздеев.

Поздеева трясет, дыхание прерывистое. Он явно неадекватен. Очень похоже, что мужчина находится в состоянии опьянения. Следствию еще предстоит выяснить, какого именно. Сообщается, что ранее он состоял на учете у нарколога.

Потенциально опасный гражданин как ни в чем не бывало зашел в детский сад "Сказка". Видео с камер наблюдения частично восстанавливает картину происшествия. Поздеева никто не остановил на входе. Он беспрепятственно вошел через главный вход. Минуя охрану, поднялся по лестнице на второй этаж. Проник во внутренние помещения, где в этот момент, видимо, не было воспитателей. А затем свободно разгуливал по коридору с ножом в руках.

"Возбуждены уголовные дела по статьям уголовного кодекса "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении", — пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Архангельской области и Ненецкого АО Светалана Тарнаева.

Главные вопросы со стороны правоохранительных органов сейчас адресуются сотрудникам детского учреждения. Малыши, судя по всему, были предоставлены сами себе. Руководство Ненецкого автономного округа уже заявило, что детский сад был едва ли не под тотальным контролем. Но почему-то не доглядели.

"Все учреждения у нас оснащены и видеонаблюдением. И кнопки тревожные — это все есть. И частные охранные предприятия есть во всех учреждениях. Здесь вопрос в том, что охранник в одном месте был, а он открыл дверь, находясь за пультами", — рассказывает вице-губернатор Ненецкого АО Наталия Сидорова.

Указание проверить деятельность ЧОПа, охраняющего дошкольное учреждение, уже дал директор Росгвардии Виктор Золотов. Ведь тревожную кнопку нажали слишком поздно. Медлительность, невнимательность или безразличие оказались фатальными.

"Здесь какой-то наркоман, какой-то непонятный субъект беспрепятственно проникает, ходит по помещению под камерами, никто его не останавливает. Он совершает преступления, получает возможность удалиться. И никому нет до этого дела! – возмущается зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Александр Хинштейн. — Если бы всем, кому положено, исполняли свои обязанности четко, эта трагедия не произошла".

Задержанный Поздеев, по некоторым данным, действительно состоял на учете у нарколога. Судя по кадрам, сделанным у него в квартире, мужчина мог употреблять некие вещества, изготовленные кустарным способом.

На грязном столе среди разбросанных вещей — флаконы от каких-то препаратов, пепельница, ложка. Рядом шесть бутылок водки, коробка и бутылка вина.

Жуткое происшествие в очередной раз поднимает вопрос о безопасности в детских учреждениях страны. В рамках журналистского эксперимента мы решили посмотреть, насколько просто попасть в садик постороннему человеку. Вечер. Одно из дошкольных учреждений незадолго до закрытия. Здание огорожено забором. Но пройти внутрь не слишком сложно. Охраны нет, похоже рабочий день закончен. Легко заходим в помещение одной из детских групп. Вечером здесь пусто. Но не это важно. Проблема в том, что наш визит остается незамеченным. Вероятно, этот детский сад не в полной мере соответствует современной системе безопасности.

"В Москве существует общепринятый в системе регламент безопасности. Нюансы я раскрывать не буду, а вдруг кто-нибудь нехороший нас с вами услышит и проникнет через эту систему, хотя практически это сделать невозможно, вплоть до самых-самых современных информационных технологий", — утверждает народный учитель России, директор Центра образования "Царицыно" №548 Москвы Ефим Рачевский.

Но сколько еще детских садов остается без видеонаблюдения или тревожных кнопок? Правда, специалисты уверены: какими бы современными средствами не были оборудованы детские сады, все это бессмысленно, если в работе с детьми преобладает равнодушие. Яркий пример — недавний случай в саду Ярославля. Там во время прогулки группа дошколят издевалась над сверстницей. Воспитатель вмешалась в происходящее только через три минуты. Выходит, ей и дела не было до происходящего?

Педагогом уже заинтересовались правоохранительные органы. Безопасность и здоровье детей регулярно обсуждают на высоком уровне, но вся работа законотворцев зачастую сводится на нет непосредственно исполнителями.

"Когда вы меня спрашиваете: нужно ли обеспечивать нашим детям безопасность? Конечно, нужно. Откровенно говоря, профессиональным сообществам таких рецептов уже было выписано немало. К сожалению, дальше слов дело не идет", — констатирует депутат Государственной думы Михаил Старшинов.

В отношении задержанного в Нарьян-Маре Дениса Поздеева возбуждено уголовное дело. Его расследование на личный контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета потребовал принять полномасштабный комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших совершению столь жестокого преступления в отношении ребенка.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте Поздеева. Не исключено, что ему будет назначена психиатрическая экспертиза.

Кроме того, в Ненецкий автономный округ направлены криминалисты и психологи центрального аппарата ведомства для оказания практической помощи на месте трагедии. Работать, похоже, предстоит как с детьми, так и с родителями.