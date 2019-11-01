Деревообрабатывающий цех загорелся в подмосковном Чехове

В подмосковном Чехове вспыхнул склад с древесиной, площадь пожара, по данным МЧС, превысила 1,6 тысячи квадратным метров. Очевидцы сняли на видео поднимающийся над производством столб черного дыма.

Сообщение о пожаре в ангаре на Комсомольской улице поступило в 08:43 утра 1 ноября. Внутри металлического строения располагается деревообрабатывающий цех.

Информации о пострадавших не поступало. На кадрах видно, что вокруг промзоны собралось множество рабочих, которые покинули цех. На месте происшествия работают 50 человек и 12 единиц техники.