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1 ноября 201910:54

Сломанную ракетку Серены Уильямс выставят на аукцион за 8000 долларов

AP Photo/Sang Tan

Ракетка американской теннисистки Серены Уильямс оценена минимум в 8000 тысяч долларов и в скором времени будет выставлена на аукцион. Примечательно, что спортивный инвентарь находится в сломанном состоянии, но на нем есть автограф спортсменки.

Ракетка была сломана Уильямс-младшей на турнире "Большого шлема" – Уимблдоне в 2005 году, сообщает Газета.Ru. В матче первого круга против своей соотечественницы Анджелы Хейнс Серена проиграла первый сет, чем осталась недовольна и на нервах швырнула ракетку в корт.

Но выкидывать поломанный инвентарь она не стала, а подписала и подарила болельщику. В итоге тот матч Уильямс выиграла. Впрочем, впоследствии она смогла выиграть еще один матч, а в третьем круге проиграла и покинула розыгрыш Уимблдона.

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