Суд отказал ФБК

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение внести "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального в список иностранных агентов.

Как передает ТАСС, такое решение вынесла судья Нелли Рубцова, которая отказала ФБК в требовании признать незаконными действия министерства юстиции РФ, внесшего организацию в список НКО иностранных агентов.

9 октября 2019 года Минюст на основании закона "О некоммерческих организациях" включил "Фонд борьбы с коррупцией" в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В частности, был установлен факт перевода 140 тысяч рублей из-за рубежа в 2019 году. По данным Минюста, деньги ФБК переводили американская компания Star-Doors.сom LLC и гражданин Испании Роберто Фабио Монда Карденас.

В свою очередь директор ФБК Иван Жданов заявил, что никаких иностранных денег фонд не получал, он финансируется исключительно россиянами.