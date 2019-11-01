Пять миллиардов на кону: задержание отставного генерала, заказавшего невестке киллера, сняли на видео

В Кисловодске задержали отставного генерал-майора МВД по подозрению в организации заказного убийства. Жертвой киллера должна была стать вдова умершего брата Александра Туривненко, который готов был заплатить 1 миллион рублей за устранение женщины, мешавшей ему получить наследство. Операцию по поимке злоумышленника сняли на видео.

Туривненко вплоть до 2010 года был начальником Западного управления МВД РФ на транспорте, потом вышел в отставку и занял должность директора санатория в Кисловодске. План убить женщину возник у него после смерти брата, часть наследства которого перешла его маленькому сыну. Бывший высокопоставленный полицейский считал, что, устранив гражданскую супругу (а теперь уже вдову), он доберется и до недвижимости, и до акций. По данным "КП", стоимость наследства оценивается в 5 миллиардов рублей.

Выполнить грязную работу он предложил знакомому, пообещав тому миллион рублей и ссудив 150 тысяч на покупку пистолета. Тот согласился, но тут же обратился в полицию. Бывшие коллеги переиграли генерал-майора и ловко подстроили исчезновение и убийство женщины. Ему даже продемонстрировали фотографии с бездыханным телом невестки. Во время передачи части денег заказчика задержали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Своей вины Туривненко не признал. Ему грозит от 8 до 20 лет в колонии.