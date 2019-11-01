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Аварии и ДТП 54 минуты назад

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1 ноября 201911:37

Спровоцировал аварию и скрылся: лобовое столкновение попало на видео

МВД по Иркутской области

Инцидент произошел в среду, 30 октября, в Иркутской области под городом Черемхово. В результате аварии пострадали три человека.

ДТП спровоцировал грузовик, заехавший на встречную полосу. Пытаясь уклониться, водитель внедорожника совершил резкий маневр, потерял управление и врезался в легковушку, ехавшую вслед за виновником аварии.

 

По информации МВД по Иркутской области, пострадали трое — два человека в седане Corolla Fielder и пассажир Land Cruiser — о тяжести и характере полученных ими травм не сообщается.

Полиция разыскивает водителя грузовика, предположительно, марки Hino Ranger.

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