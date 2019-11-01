Первая ракетка мира Джокович заговорил на русском языке

Первая ракетка мира Новак Джокович признался, что понимает русский язык и даже может на нем изъясняться. Свои слова серб подтвердил несколькими ответами на русском языке.

"Я понимаю русский язык, и когда вы говорите – я понимаю. Чуть-чуть, — сказал Джокович в общении с журналистом Евроспорт.Ru. – Я понимаю, потому что корни языков очень близки и в основном идентичны. Конечно, когда кто-то говорит медленно, я понимаю", — добавил Новак уже на английском.

"Я могу говорить чаще", — Джокович завершил свою интервью вновь на русском.

Джокович заговорил по-русски. У Ноле отличное произношение 👌🏻😎🇷🇺 pic.twitter.com/9kqU59jsst — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) November 1, 2019

Напомним, что Джокович является бессменным лидером мирового рейтинга ATP с начала ноября 2018 года. Всего в его активе 16 побед на турнирах категории "Большого шлема".