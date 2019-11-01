Украина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа

Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Нацбанке Украины.

Отмечается, что благодаря "голубому" топливу из России в Европу через территорию Украины ежегодно Киев получает около трех миллиардов долларов.

Констатируется, что в настоящее время поставки газа составляют 90 миллиардов кубометров в год. Ожидается, что в 2020 году поставки сократятся до 50 миллиардов, а в 2021–м и вовсе до 30.

По мнению регулятора, это не только приведет к резкому уменьшению валютных поступлений, но и создаст риск для функционирования смежных секторов экономики и обеспечения газом самой Украины.

Действующие контракты между Москвой и Киевом на транзит и поставку газа истекают в конце 2019 года. В данное время в обход Украины Россия прокладывает два газопровода – "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок в ЕС через Украину, но пока безрезультатно.