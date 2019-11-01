Арестован мужчина, зарезавший ребенка в детском саду

Нарьян-Марский городской суд арестовал на два месяца 36-летнего Дениса Поздеева, обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

Свое страшное преступление Поздеев совершил 31 октября, когда в пьяном виде проник в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре и нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа. Мужчина был задержан на месте преступления.

По факту трагедии возбуждены уголовные дела по статьям "убийство малолетнего", "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" – против убийцы, а также в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия.

По сообщению РИА Новости сотрудник охранного агентства Святогоръ", который пустил нападавшего в помещение детского сада, приняв за одного из родителей воспитанников – задержан.

Сам же Поздеев, который в ходе допроса вел себя неадекватно, будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. По месту его жительства были проведены обыски.

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил, что по имеющейся у него информации нападавший состоял на учете наркодиспансера как хронический алкоголик. Глава региона также поручил провести проверку безопасности в детских учреждениях НАО.

В администрации Ненецкого автономного округа сообщили, что церемония прощания с убитым мальчиком состоится 1 ноября в морге ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница".

Расходы по организации прощания и похорон малыша взяла на себя окружная администрация. Семье погибшего оказывается необходимая поддержка и помощь. С семьей ребенка круглосуточно находятся психологи, дежурит карета скорой помощи.