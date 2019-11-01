На Сахалине водитель сгорел в легковушке, вспыхнувшей после ДТП

Утром в пятницу, 1 ноября, в пригороде Южно-Сахалинска произошла серьезная авария, унесшая жизнь одного из ее участников. Очевидцы сняли на видео последствия инцидента.

Водитель автомобиля Toyota Chaser не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Hyundai Solaris. После удара Toyota вылетела в кювет и вспыхнула.

Молодой человек, находившийся за рулем Chaser, не смог выбраться из салона машины, и сгорел, об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

Кроме того, пострадал 30-летний водитель Hyundai, доставленный в больницу с травмами различной степени тяжести.