Артисты Мариинки отравились после концерта в Москве

После концерта в Москве за медицинской помощью обратились 13 артистов Мариинского театра. Шестерых, в том числе одного ребенка, пришлось госпитализировать.

Как сообщает "Пятый канал", после выступления артисты знаменитого театра из Петербурга пожаловались на рвоту и боли в животе.

Как сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, несколько бригад скорой помощи выезжали к ним в ночь на 1 ноября "по поводу кишечной инфекции неясной этиологии".

Семеро осмотренных врачами от госпитализации отказались. "Все пациенты нетяжелые", — отметили в департаменте здравоохранения столицы.