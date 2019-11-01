Посетительница красноярского кафе обвинила полицейского в изнасиловании

На заместителя главы отдела полиции Богучанского района Красноярского края завели уголовное дело о сексуальном насилии, сообщает СКР. Суда подозреваемый будет дожидаться под стражей.

По данным следователей, все произошло в середине октября в поселке Ангарский. Местные СМИ называют точное место — кафе "Придорожное", где что-то отмечал 32-летний капитан полиции Александр Иващенко. В заведение заглянула привлекательная 30-летняя женщина, а, когда она вышла, пьяный страж порядка направился следом и "совершил насилие сексуального характера".

Своей вины заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД РФ по Богучанскому району не признал, что не помешало суду заключить его под стражу на два месяца. Подозреваемому грозит от трех до шести лет в колонии.