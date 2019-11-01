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Ситуация на Украине 35 минут назад

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1 ноября 201913:23

Киев хочет от Москвы территории и репарации

Nazar Furyk/Zuma/ТАСС

После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву репарации на восстановление региона.

Как передает РИА Новости, об этом в эфире телеканала "1+1" заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Он не обозначил требуемую сумму, но подчеркнул, что сейчас главное обеспечить связь с теми жителями Донбасса, которые "верят в успех Украины".

Криклий проинформировал мировую общественность о том, что Киев намерен восстанавливать лишь ту часть Донбасса, которую контролирует.

Требования о репарациях – совершенно абсурдные, отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Он напомнил, что де-юре Россия и Украина не находятся в состоянии войны и отметил, что Донбасс разрушается не Москвой, а Киевом. Безпалько полагает, что подобные заявления никак не способствуют выполнению Минских соглашений.

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