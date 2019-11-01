Сборная России намерена сыграть четыре матча перед Евро-2020

Главный тренер мужской сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился планами на подготовительный период перед чемпионатом Европы 2020 года. В частности, специалист рассказал о соперниках его подопечных по контрольным матчам.

"На данный момент Российский футбольный союз ведет предварительную работу, однако до 30 ноября, когда состоится жеребьевка чемпионата Европы, не имеет смысла говорить о конкретностях, — цитирует Черчесова Спорт24.Ru. – Важно четко понимать соперников по группе и расписание матчей. Могу сказать – планируем провести две игры в марте и еще две – в первой декаде июня".

Напомним, что сборная России досрочно оформила путевку в финальную часть чемпионата Европы. Российским футболистам предстоит провести еще две игры отбора: против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

После восьми игр в активе россиян 21 балл, у идущей первой Бельгии 24 очка.