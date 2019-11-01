Из-за России и Китая американские военные перейдут на калибр покрупнее

Американские военные планируют оснастить стрелковое оружие нового поколения патронами калибра 6,8 миллиметра.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал портал Popular Mechanics.

Отмечается, что новый боеприпас заменит распространенные в североатлантическом альянсе патроны калибра 5,56 миллиметра, используемые в винтовках М16.

Подчеркивается, что американская армия перевооружается для того, чтобы новые патроны могли пробивать современные российские и китайские бронежилеты. Прежние пули калибра 5,56 Пентагон считает устаревшими для этого.

Кроме этого, более мощные боеприпасы получит стрелковое оружие, которое заменит пулемет M249 и автомат M4A1 и пулемет M249.