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1 ноября 201914:29

Вице-премьер Акимов сообщил подробности строительства трассы Москва-Казань

Алексей Смышляев/ТАСС

Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов​​​.

На пресс-конференции он рассказал, принципиальное решение по строительству трассы Москва-Казань принято главой правительства России Дмитрием Медведевым, есть резолюция.

Дорога будет строиться в четыре этапа. Первый – от Москвы до Владимира, второй участок – Канаш – Шали (южный обход Казани), третий – от Владимира до Арзамаса. На четвертом этапе будут соединяться участки от Арзамаса до Канаша. Новая дорога будет полностью готова к 2027 году. Такое поэтапное строительство связано с необходимостью приведения действующей трассы М-7 в нормативное состояние.

Новой трассе присвоят индекс М-12, сообщает ТАСС. Также будет объявлен конкурс на ее название. По мнению Акимова, "ЕЗК ("Европа — Западный Китай") звучит не очень хорошо, название должно быть красивым, например, "Восток", "Евразия", "Казань", или "Россия".

Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сообщил, что ведомство в этом году подготовит документацию планировки территорий для строительства новой дороги.

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