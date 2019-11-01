Ибрагимович может стать игроком австралийского клуба

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может сменить Америку на Австралию. Подписать контракт с 38-летним шведом намерен "Перт Глори", выступающий в высшем дивизионе страны – А-Лиге.

Исполнительный директор клуба с Зеленого континента Тони Пиньята подтвердил – переговоры между ним и агентом Мино Райолой, представляющим интересы Ибрагимовича, действительно идут. Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Le Figaro.

Напомним, что ранее сам Ибрагимович сделал намек на то, что по окончании действующего контракта с "Гэлакси" он переберется в Испанию. Интерес к нему также проявляли некоторые клубы из Италии – "Наполи" и "Интер".