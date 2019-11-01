Бокс. Лебедев подерется с Мчуну в первом бое после возвращения на ринг

Российский боксер Денис Лебедев узнал детали предстоящего боя. 21 декабря экс-чемпион мира в первом тяжелом весе проведет поединок против южноафриканца Табисо Мчуну. Бой состоится в Красноярске.

О готовящемся возвращении Лебедева на ринг объявлено на официальном сайте Федерации бокса России. Ранее он объявлял о завершении карьеру профессионального боксера, но вскоре признался, что готов к возвращению на ринг.

Предыдущий бой Лебедева проходил в ноябре 2018 года. Тогда он победил американца Майка Уилсона. Всего в его карьере 32 победы, из которых 23 нокаутом, и два поражения. У Мчуну 21 победа – 13 из них нокаутом, и пять проигрышей.