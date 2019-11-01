Нефть и провокации: МИД РФ выступил с заявлениями по Сирии

Действия американских военных в отношении нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии незаконны.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность на брифинге для прессы проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она заявила, что Пентагон под предлогом борьбы в Сирии с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ) выкачивает нефть из месторождений на северо-востоке САР. Дипломат назвала эти действия "преступными".

Захарова рассказала, что США в обход собственных санкций ежемесячно контрабандно вывозят из Сирии "черное золото" на сумму в более, чем 30 миллионов долларов и прекращать этот бизнес не собираются.

Она подчеркнула, что Москва разочарована решением Вашингтона выделить очередной транш на нужды неправительственной сирийской организации "Белые каски", которые по словам Захаровой, не раз были замечены в связях с террористами и известны как организаторы псевдогуманитарных акций.

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что США, которые находятся в Сирии незаконно, преследуют собственные политические и экономические цели, среди которых – контроль над нефтяными месторождениями. Рябков заявил, что подобная стратегия "ничего, кроме отторжения, у нас не вызывает".