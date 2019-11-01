Одноклассники избили сочинского школьника за грубые слова об аниме

В сочинской школе №13 10-летнего мальчика избили одноклассники на уроке физкультуры за грубые слова об аниме.

Видео с экзекуцией, в которой приняли деятельное участие как мальчики, так и девочки, опубликовала мама школьника и рассказала, что в результате побоев, нанесенных ее сыну, у ребенка образовались "многочисленные ушибы головы, живота, шеи, таза, бедер, голеностопа".

В этот день мальчик был освобожден от занятий физкультурой, однако находился на площадке во время сдачи нормативов другими детьми. В разговоре с одноклассницами он сказал обидные для них слова об аниме и привел их в ярость.

Девочки напали на него, к ним присоединились мальчишки. Пострадавшего повалили на земли и отдубасили.

Информацию об избиении подтвердили в Управлении по образованию и науке администрации города Сочи, однако сообщили изданию "Югополис", что "состояние пострадавшего мальчика сейчас нормальное, его родители не предоставили документов, подтверждающих тяжелые травмы".

Учитель избиение вовремя не пресек и получил выговор, а затем был уволен. В свою очередь, как сообщает "Интерфакс", полиция зарегистрировала жалобу, и отдел по делам несовершеннолетних проводит проверку инцидента.