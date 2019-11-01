Ярошенко нужна срочная медпомощь: Москва призвала прекратить издевательства

Москва требует от Вашингтона прекратить издевательства над Константином Ярошенко и вернуть россиянина домой, ему нужна срочная медицинская помощь.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность на брифинге проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что США полностью игнорируют озабоченность России по поводу ухудшения состояния российского летчика, вина за которое лежит на американских представителях, которые упекли его в тюрьму. Дипломат отметила, что гражданин РФ нуждается в срочной медицинской помощи.

Ярошенко был арестован в Либерии в 2010 году по требованию США и затем депортирован в эту страну. Его обвинили в подготовке к перевозке крупной партии кокаина и в сентябре 2011 года приговорили к 20 годах заключения в тюрьме.