Партия Порошенко отказалась выгораживать "Азов" перед США

Украинская партия "Европейская солидарность", к которой принадлежит Петр Порошенко, не подписалась под обращением к США с просьбой проверить деятельность полка "Азов", сообщает агентство ТАСС.

Всего под документом поставили свои автографы 39 депутатов Верховной рады. Среди них в основном представители "Слуги народа" Зеленского и "Батькивщины" Тимошенко. Ни один член партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" также обращение не пописал.

Напомним, ранее 40 членов палаты представителей Конгресса США потребовали у Госдепа объяснений, почему "Азов" до сих пор не занесен в список террористических организаций. В ответ на это группа депутатов Рады ответили, что полк считают радикалами на основе непроверенной информации. Но на самом деле, настаивают парламентарии, это вполне легальное подразделение Нацгвардии Украины.



Полк "Азов" был сформирован в 2014 году из добровольцев. На данный момент подразделение насчитывает 800 человек, вооруженных не только стрелковым оружием, но даже артиллерией: гаубицы Д-30, 120-миллиметровые минометы.

По данным СМИ, бойцов "Азова" подозревают в мародерстве, изнасилованиях и убийствах мирных граждан.