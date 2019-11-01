Песков, Поклонская и Слуцкий ответили Криклию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, который считает, что Россия должна выплатить Киеву репарации на восстановление Донбасса.

"Мы не относим это заявление к разряду удачных", — отметил Песков.

Песков призвал не забывать, кто именно начал войну на Донбассе и где Донбасс находится. Также он подчеркнул, что "это внутриукраинский конфликт", и Россия не является его участником. Как сообщает "Интерфакс", Песков напомнил, что Россия делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании конфликта на Донбассе.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявления Криклия дешевым торгом на крови своих же сограждан, который еще больше отдаляет Донецк и Луганск от Киева.

"Подобные заявления служат негативным фоном для организации нового саммита в нормандском формате, поскольку демонстрируют неготовность киевских властей к диалогу", — подчеркнул Слуцкий.

В свою очередь депутат от Крыма Наталья Поклонская посоветовала Криклию обратиться с вопросом о репарациях к предыдущему руководству Украины, из-за которого началась гражданская война. По ее мнению, раскол Украины произошел из-за властных амбиций нескольких людей.

"Искать чужую вину во внутренних событиях и проблемах страны — это была прерогатива предыдущей администрации президента Украины, может они, виновные в этом конфликте, и скинутся на восстановление?" – сказал Поклонская РИА Новости.

Также она надеется, что новые украинские власти не повторят ошибки предшественников, а Владимир Зеленский проявит себя как настоящий лидер Украины.