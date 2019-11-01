Прогноз на выходные: тренд на потепление, но радоваться рано

В предстоящие длинные выходные по северным районам Европейской России с запада на восток будут перемещаться активные атмосферные вихри атлантического происхождения. Их стараниями в северной половине региона будет пасмурно и ветрено, пройдут небольшие осадки, постепенно переходящие в дожди. А над южными районам расположится погожий антициклон. При этом в изменении температуры повсеместно наметится тренд на потепление, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве преимущественно облачно, пройдут небольшие осадки, к понедельнику переходящие в дожди. В воскресенье и понедельник ожидается порывистый ветер. Температура днем от +1…+3° в субботу, до +7…+9° в праздничный день.



В Санкт-Петербурге облачно, небольшие дожди, в понедельник временами сильные. Температура воздуха подрастет от +2…+4° в субботу, до +8…+10° в понедельник.

В Архангельске начало выходных будет холодным. В субботу пройдет небольшой снег и не выше -4…-6°, а затем пойдет снег, переходящий в мокрый снег, и в воскресенье и понедельник днем уже около 0°.

В Воронеже в воскресенье небольшие дожди, днем от +3…+5° в субботу до +7…+9° в понедельник.

В Нижнем Новгороде в субботу ветрено и слякотно, днем около 0°, в последующие дни пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди, а температура повысится до +3…+5°.

В Ростове-на-Дону по ночам сохранятся заморозки, а вот днем будет постепенно теплеть. В субботу +5…+7°, а к понедельнику уже до +9…+11°.

В Краснодаре без осадков, в субботу +6…+8°, а в понедельник южные ветры повысят температуру до +12…+14°.

В Сочи в субботу не обойдется без дождей, днем там +10…+12°. В последующие дни осадки прекратятся, и к понедельнику до +14…+16°.

В Симферополе без осадков, в субботу +13…+15°, в воскресенье и понедельник +18…+20°.

В субботу уходящий циклон еще отметится на Урале снежными зарядами, но уже в воскресенье управление погодой перейдет к антициклону. Облаков станет меньше, а осадки прекратятся. В такой ситуации в Екатеринбурге от -3…-5° в субботу до 0…-2° в понедельник. В Челябинске около -1…-3°.

Западная Сибирь в выходные окажется на южной периферии обширного циклона. Осадки будут небольшими и локальными, но ветрено, в дневные часы в Омске и Новосибирске -2…+1°.

Юг Дальнего Востока в выходные окажется в стороне от путей ненастных циклонов. Так что вероятность осадков будет невелика. В Хабаровске днем в 0…+2°, во Владивостоке в субботу около +10°, затем +5…+7°.