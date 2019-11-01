Пристайко анонсировал "чувствительный" обмен

Москва и Киев готовят очередной обмен заключенными, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Сейчас идет подбор кандидатов, изучение их дел, составление списков, однако они закрыты, чтобы не ставить под угрозу процесс передачи удерживаемых лиц. Дипломат особо отметил, что этот обмен станет еще более чувствительным, пишет агентство "Интерфакс".

Ранее Пристайко заявил, что обмен будет состоять из трех групп людей. Однако дату и количество заключенных, которое планируют передать, назвать отказался. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко подтвердил, что переговоры об обмене между Москвой и Киевом идут и выразил надежду, что двум сторонам удастся договориться.



Напомним, предыдущий обмен между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Тогда РФ освободила осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова и 24 военных моряка, которые незаконно пересекли российскую границу.