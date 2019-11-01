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1 ноября 201916:12

Свитолина вышла в плей-офф Итогового чемпионата WTA без поражений в группе

EPA

В китайском Шэньчжэне продолжается Итоговый чемпионат Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которого составляет 14 миллионов долларов. Украинка Элина Свитолина в третьем туре выиграла заключительный матч группы у американки Софьи Кенин.

Свитолина гарантировала себе выход в плей-офф еще после матча второго тура, но несмотря на это в упорной борьбе нанесла поражение Кенин, которая выступила в качестве замены канадки Бьянки Андрееску. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (12:10). На корте соперницы провели 2 часа 13 минут.

В полуфинале Свитолина оспорит путевку в решающий матч со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

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