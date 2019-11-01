Захарова напомнила о происходящем в Латвии и на Украине

Россия обратила внимание на комментарий комиссара Совета Европы Дуни Миятович о языковой политике на Украине и в Латвии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Миятович заявила о важности непрерывного образовательного процесса на национальном языке. "Например, когда преподавание на языках меньшинств ведется лишь до определенного класса, это может дестимулировать обучение ", — отметила комиссар.



В этой связи Миятович беспокоит ситуация в Латвии и на Украине. Так, в Латвии была проведена образовательная реформа 2018 года, в соответствии с которой в средних школах постепенно снижается доля преподавания на русском языке.

Комментируя заявление Миятович, Захарова указала, что "в нем оправдано затронута тема систематических притеснений языковых меньшинств на Украине и в Латвии". По словам представителя МИД РФ, такая политика носит откровенно дискриминационный характер.

Также Захарова сказала, что Россия призывает международное сообщество к более жесткой реакции на преступления против журналистов на Украине. В преддверии Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается 2 ноября, Захарова напомнила, что представители СМИ на Украине по-прежнему подвергаются физическому насилию, передает ТАСС.