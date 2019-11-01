"15 лет выдержки": Оркестр волынщиков Москвы отметит день рождения в Доме музыки

Оркестр волынщиков Москвы представит новую масштабную программу, посвященную 15-летию создания коллектива, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 6 ноября. В праздничном концерте примут участие ансамбль солистов "Эрмитаж" и симфонический оркестр "Глобалис".

Оркестр волынщиков Москвы – первый в России профессиональный оркестр шотландских волынок и барабанов. Коллектив был сформирован мультиинструменталистом, а ныне художественным руководителем оркестра Артемием Воробьевым в 2004 году.

"Тогда никто из нас не предполагал, что пробный вариант музыкального кельтского шоу вызовет столь яркий интерес у зрителя и позволит нам всерьез развивать эту тему в масштабах России", – вспоминают артисты.

С каждым годом Оркестр волынщиков Москвы расширял свой репертуар и активно работал над введением в состав новых музыкантов для придания еще большей зрелищности и масштабности своим выступлениям. Сегодня артисты на редких для России аутентичных музыкальных инструментах – шотландских волынках и маршевых барабанах – исполняют каверы на всемирно известные композиции рок-, поп-, фолк-музыки, обработки классических шедевров, а также традиционную маршевую и танцевальную музыку шотландских горцев.

На праздничном концерте Оркестр волынщиков Москвы вновь удивит публику Дома музыки грандиозностью своих замыслов. Зрителей ждет небывалый по своему размаху проект: вместе с "Волынщиками Москвы" в Светлановском зале выступят симфоджазовый состав оркестра "Глобалис" и прославленный ансамбль солистов "Эрмитаж", всегда открытый к экспериментам. В исполнении музыкантов прозвучат мелодии шотландских горцев, мировые хиты, взрывные рок-композиции и даже вечная классика – и все это в искрометных переложениях, сделанных специально для ансамбля шотландских волынок, органа и большого симфонического оркестра. По традиции программу украсят оригинальные постановочные номера, уже ставшие "визитной карточкой" концертных выступлений "Волынщиков Москвы". Концерт также запомнится премьерами, сюрпризами и музыкальными поздравлениями от друзей и коллег.

Праздничный концерт Оркестра волынщиков Москвы состоится 6 ноября в 19:00 в Светлановском зале ММДМ.