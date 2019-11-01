Медведев встретился с Ариповым и Мирзиеевым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл сегодня в Ташкент, где 2 ноября состоится заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В аэропорту его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В отдельном помещении зала прилетов главы правительств провели закрытые для журналистов переговоры, передает "Интерфакс".

Позднее Медведев встретился президентом республики Шавкатом Мирзиеевым. Переговоры также прошли в закрытом режиме.