Кавани намерен уйти из "Пари Сен-Жермен"

Уругвайский нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани объявил об уходе из клуба по окончании текущего сезона. Об этом уругваец уже сообщил руководству парижского клуба. Его не устраивает сократившееся количество игрового времени.

Действующий контракт Кавани с "ПСЖ" рассчитан до лета 2020 года и теперь форвард признался, что он не планирует продлевать его, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на L'Equipe. Продолжить карьеру он может в мадридском "Атлетико" или в бразильском "Фламенго", которые ранее проявляли интерес к уругвайцу.

За "ПСЖ" Кавани выступает с 2013 года, куда он перешел из итальянского "Наполи". Уругваец провел за парижан 284 матча, в которых забил 195 голов.