Из горящего дома в центре Москвы спасли 23 человека

Более 20 человек вывели спасатели из горящего жилого дома в центре Москвы, где частично обрушилась шахта лифта. Очевидцы сняли на видео тушение огня.

Пожар вспыхнул в пятницу днем в квартире на втором этаже в восьмиэтажном доме на Большой Сухаревской улице, но огонь быстро перебросился на квартиры выше и проник в шахту лифта, в результате произошло частичное обрушение конструкции.

В подъезде оказались заблокированы несколько человек, их спасли с помощью пожарных лестниц. Всего к настоящему моменту из здания вывели 23 человека, но спасатели продолжают поиски других жильцов.

Пожару присвоен третий ранг сложности, к месту направлены дополнительные пожарные расчеты и 10 карет скорой помощи. На прилегающих дорогах чатично перекрыто движение.