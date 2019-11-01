Генсек НАТО дал указания Украине

Борьба с коррупцией, изменение системы правосудия, модернизация вооруженных сил – вот, на чем должна сконцентрироваться Украина, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Только такие реформы приблизят страну к вступлению в Североатлантический альянс, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на генсека.

Вместе с тем Столтенберг добавил, что приветствует инициативы президента Зеленского, особенно возвращение к Нормандскому формату. Однако генсек еще раз указал, что Украина должна концентрироваться не на дате начала процедуры принятия в НАТО, а на соответствии стандартам военного блока.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина подала заявку на предоставление стране статуса партнерства с расширенными возможностями в НАТО. Это позволит Киеву получить допуск к сертификации совместных с альянсом мероприятий, а также можно будет расширить сотрудничество в области разведки и ряда других сфер.