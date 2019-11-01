В Сочи модернизируют тренировочные площадки ЧМ-2018

На Кубани модернизируют тренировочные площадки, на которых готовились к ЧМ-2018 лучшие мировые футболисты, передают "Вести Сочи". На развитие наследия Чемпионата мира в регион направлено 110 миллионов рублей.

Отметим, что всего на эти цели из федерального бюджета Минспорт России получил 400 миллионов рублей. Сумму распределили между всеми субъектами РФ, где проходили соревнования.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, средства пойдут на ремонт и реконструкцию тренировочных полей в Геленджике, Анапе и Сочи. В 2020 году там будут обновлены газоны и установлены площадки для воркаута.