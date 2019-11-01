Движение транспорта над пещерой на трассе "Таврида" запустят уже в декабре

Участок трассы "Таврида" над пещерой откроют для транспорта уже в декабре. По планам строителей, укладка асфальта в районе Зуи будет завершена примерно через месяц, передает служба информации "Вести – Севастополь".

"Рабочие завершили монтаж плиты над пещерой. При благоприятных погодных условиях, за месяц мы должны закончить укладку асфальтобетона, а уже в декабре здесь будет запущен транспорт", – заявил пресс-секретарь Управления акционерного общества "ВАД" в Крыму Григорий Назаров.

В настоящий момент водителям приходится преодолевать этот участок трассы, используя временную объездную дорогу с подъёмом, где в плохую погоду из-за большегрузного транспорта возникают пробки.

Сейчас трасса "Таврида" готова на 77 процентов. Её планируют полностью ввести в эксплуатацию в декабре 2020 года.