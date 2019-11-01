Спустя 30 лет стали известны детали засекреченного похода на Северный полюс

В "Прямом эфире" рассекретили подробности уникальной – первой в мире — автономной экспедиции на Северный полюс. На лыжах от острова Шмидта за полтора месяца должна была дойти туда группа из 13 человек, но из-за тяжелых условий и болезней дошли лишь семеро. Среди них – легендарный путешественник Федор Конюхов.

Пять человек в тяжелом состоянии были эвакуированы, а один скончался при загадочных обстоятельствах.

Спустя 30 лет в студии встретились герои, которым в 1989 году удалось покорить Северный полюс.

Конюхов до сих пор продолжает удивлять страну и мир своими экстремальными путешествиями, но руководил ею другой человек — полковник Владимир Чуков.

Была в группе и женщина – сестра Чукова Татьяна. Причем, ей тогда было уже за 50.

Дошла ли до полюса она? При каких обстоятельствах скончался Александр Рыбаков – один из самых тренированных членов экспедиции?

Какой продукт, как оказалось, был членам экспедиции нужен больше всего, и из чего они делали свой "арктический сникерс"? Как вспоминает поход на Северный полюс "летописец" экспедиции — спецкорр ТАССа Владимир Медведев?

По каким причинам скончался в походе Рыбаков? Какова была истинная цель похода, и считают ли выжившие члены той экспедиции оправданным тот риск, которому они подвергались?

Уникальные подробности экспедиции, которая десятилетиями была под грифом "секретно", — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".