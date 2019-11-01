Российско-турецкий патруль проинспектировал обстановку на севере Сирии

Российские и турецкие военнослужащие провели первое патрулирование северо-востока Сирии. Всего колонна прошла 110 километров на запад от пограничного перехода Дебрисия. Путь занял около 4 часов.

Также военные уточнили, что патрулирование вели 5 российских и 4 турецких бронеавтомобилей при поддержке бронетранспортера БТР-82, пишет агентство РИА Новости.

29 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о досрочном выводе курдских отрядов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Таким образом была завершена первая часть меморандума о совместных действиях по урегулированию конфликта в Сирии, который приняли Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.



Следующим этапом стало патрулирование россиянами и турками освобожденных территорий.