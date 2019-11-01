Путин пообщался с участниками WorldSkills

Президент России Владимир Путин пообщался в режиме видеоконференции с участниками движения WorldSkills и национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019, который прошел в Екатеринбурге.

Как сообщает РИА Новости, президент напомнил о необходимости наращивать кооперацию предприятий и образовательных учреждений. Результатом такого сотрудничества являются современные образовательные программы, стажировки и трудоустройство студентов на лучшие предприятия, повышение квалификации сотрудников. Такой пример обоюдной выгоды в бизнесе называется принципом win-win.

По словам главы государства, Россия должна продвигать свои передовые стандарты в области подготовки кадров и может делиться этим опытом с другими странами. Также он отметил особое значение конкурса "Навыки мудрых", в котором участвуют представители старшего поколения.

Путин сказал, что движение WorldSkills прижилось в России и "становится, по сути, общенациональным", так как оно отвечает стратегическим задачам развития страны.

Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech проводится ежегодно с 2014 года в Екатеринбурге и собирает специалистов крупнейших российских промышленных предприятий.